Publicado 29/01/2026 13:53:13 +01:00CET

Bruce Springsteen carga contra el "Estado del terror" de Trump en su nuevo tema

Bruce Springsteen canta contra Trump en su nuevo tema, Streets of Minneapolis. Se trata de una canción con la que, además de rendir homenaje a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el mítico cantante de Nueva Jersey alza su voz en señal de protesta contra lo que define como el "Estado del terror" que Trump y su "ejército privado" están imponiendo en la ciudad estadounidense.(Fuente: Youtube/The White House/X/ICE)

