Aura Garrido y Pantomima Full desmontan la meritocracia en 'Entrepreneurs'

El próximo jueves 23 de octubre llega a Disney+ 'Entrepreneurs', serie creada por Pantomima Full (Rober Bodegas y Alberto Casado) que sigue el día a día de un grupo de emprendedores en un espacio de 'coworking'. A través de los fundadores del lugar, Gonzalo, un millonario ocioso, y Jacobo, un autoproclamado gurú del emprendimiento, la serie protagonizada por Aura Garrido junto a Casado y Bodegas, aborda en clave de humor asuntos actuales como la meritocracia, la obsesión por la productividad extrema y el auge del 'coaching' y las tecnicas del supuesto liderazgo. El sistema se ha vuelto tan listo que nos hace creer a nosotros mismos que hemos elegido ser explotados". En ese contexto, la serie introduce la necesidad de que "nos replanteemos que todos los discursos tienen muchas caras y son complejos".