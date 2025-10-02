Las Atarazanas de Sevilla brillarán en el aniversario de la Expo del 29 como eje cultural

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presidido, junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el acto institucional de presentación del proyecto de las Reales Atarazanas de Sevilla --tras acoger este miércoles el Consejo de Gobierno andaluz--. Un acto en el que ha intervenido también el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El antiguo astillero, fundado por Alfonso X en 1252, se convertirá en un centro cultural polivalente centrado en las relaciones de la ciudad con América.