Las Atarazanas de Sevilla abren sus puertas al público para mostrar su rehabilitación

La Junta de Andalucía y Fundación La Caixa' han abierto las Reales Atarazanas de Sevilla este jueves, 23 de octubre, para "dar a conocer" la rehabilitación del monumento antes de su transformación como centro museístico por parte de la Fundación Cajasol. Las jornadas de apertura transcurrirán hasta el próximo 2 de noviembre, de 9 a 18 horas, de forma ininterrumpida.La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo ha recibido a las personas que se han acercado a primera hora de la mañana al edificio. "Hemos recuperado con mimo y respeto el mayor edificio civil medieval de Sevilla, propiciando el reencuentro de los andaluces con uno de sus mejores monumentos", ha señalado Del Pozo.