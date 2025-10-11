Asistentes al Salón Internacional del Caravaning aseguran que es "un turismo muy agradecido"

Algunos asistentes a la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning que ha dado el pistoletazo de salida hoy en el Recinto Gran Via de Fira de Barcelona, han asegurado que dichos vehículos permiten "un turismo muy agradecido". "Podrían hacer vehículos híbridos, así como son los autobuses, vehículos más pesados, para estar más acorde con el medio ambiente y sería algo coherente con el modo de vida del caravanismo", afirman.Con 134 expositores y 65.000 metros cuadrados, la feria reúne a 700 modelos de autocaravanas, campers y caravanas, destacando el auge de vehículos personalizables y soluciones sostenibles que responden al creciente interés por el turismo nómada en España.