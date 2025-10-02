Art Hub inaugura 'Entre líneas', un nuevo proyecto de arte y arquitectura

La comisaria de la muestra y artista sevillana, Rocío Muñoz, ha explicado que esta nueva edición de Art Hub para "dar visibilidad y apoyo al arte local" transita en esta ocasión hacia un nuevo pilar artístico, en el marco de la trilogía expositiva 'Tres patas para un banco', basado en el "minimalismo" con pinturas de gran formato, por lo que la nueva exposición colectiva 'Entre líneas' se presenta como una nueva propuesta dentro de este proyecto artístico y cultural en el que convergen el arte, la arquitectura y la vida cotidiana.