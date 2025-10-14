Del Arco rueda en Madrigal de la Vera 'Los Relatos', drama sobre secuelas de violencia machista

El director de cine Miguel del Arco, quien rueda en la localidad cacereña de Madrigal de la Vera su segundo largometraje, 'Los Relatos', ha explicado que se trata de un drama que aborda las consecuencias emocionales y sociales de un asesinato machista más de veinte años después de haberse cometido. "Sabíamos que es una historia compleja, lo fue desde la escritura. Es una historia controvertida", ha explicado Del Arco durante el rodaje.El cineasta ha indicado que el "mensaje final" es que "no vuelva a suceder. Que no haya nunca más un asesinato por violencia machista", ha señalado.