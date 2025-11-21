Annie Leibovitz presenta en A Coruña la exposición 'Wonderland'

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abre al público, desde este sábado, día 22, y hasta el 1 de mayo de 2026 en el Muelle de Batería de A Coruña, la exposición 'Wonderland', la primera gran retrospectiva en España de Annie Leibovitz, premio Príncipe de Asturias en 2013. En un recorrido con los medios de comunicación, la fotógrafa estadounidense ha destacado que la fotografía es "fuerte como arte" y ha añadido que, para ella, en estos momentos la "más extraordinaria es el fotoperiodismo". "Mi trabajo en el mundo de la moda no ha sido el más importante pero sí un mundo maravilloso para jugar", ha indicado mientras sobre lo que podrá verse en la exposición.