La actriz española Ángela Molina, con un papel en la película 'The return' del director Uberto Pasolini y protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche que refleja las consecuencias de la guerra, ha asegurado este viernes: "Desgraciadamente, el hombre no ha sabido erradicar la guerra. Pareciera como que estuviera comprometido con algo que no tiene sentido".