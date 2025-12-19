Una canción de Rosalía, entre las mejores del año para Barack Obama

Una canción de Rosalía, entre las favoritas del año de Obama - CONTACTO

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Como cada año, Barack Obama ha compartido su lista de libros, películas y canciones favoritas. Esta selección comprende desde cintas como Una batalla tras otra o Hamnet hasta el libro de su mujer Michelle Obama, pasando por canciones de Lady Gaga, Bruce Springsteen y... Rosalía.

Sexo, Violencia y Llantas, primer corte del más reciente disco de la artista, Lux, ha sido uno de los temas musicales elegidos por Obama. El expresidente de Estados Unidos ha compartido su selección en sus redes sociales, instando a sus seguidores a que le hicieran llegar sus recomendaciones.

"Ahora que 2025 llega a su fin, continúo con una tradición que comencé durante mi estancia en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y canciones favoritas. Espero que encontréis algo nuevo que os guste y, por favor, ¡enviádme recomendaciones para que les eche un vistazo!", escribía Obama en su cuenta de X.

As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Desde su lanzamiento, Lux ha sido aclamado tanto por el público como por la crítica, llegando a obtener una puntuación perfecta de cinco estrellas en la prestigiosa revista Rolling Stone. Además, la artista española logró su mejor posición hasta el momento en el top 200 de Billboard, llegando Lux a colocarse el cuarto del ránking.

En cuanto al resto de títulos en la lista compartida por Obama, su top de películas incluye películas como Valor sentimental de Joachim Trier, No hay otra opción de Park Chan-wook, Los pecadores de Ryan Coogler, Un simple accidente de Jafar Panahi o El agente secreto de Kleber Mendonça Filho, entre otros.

En su selección musical se encuentran canciones como Abracadabra de Lady Gaga, The giver de Chappell Roan o Faithless de Bruce Springsteen. Por último, en el apartado de recomendaciones literarias, el expresidente hizo un pequeño apunte junto a The Look, el más reciente libro de su mujer, Michelle Obama: "Y obviamente estoy sesgado".