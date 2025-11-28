Publicado 28/11/2025 14:48:02 +01:00CET

Ángel Marcos reflexiona sobre la evolución del espacio público en las ciudades con 'En la plaza

El fotógrafo medinense Ángel Marcos incide en su interés por las ciudades, por el espacio público y por su evolución a través de la exposición 'En la plaza', en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, una serie que reúne 17 fotografías pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León que se articula como un homenaje a estos espacios públicos que, más allá de su función como lugares de reunión, también reflejan las tensiones y aspiraciones de la sociedad a lo largo del tiempo.

