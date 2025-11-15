Ana López: "El juego de mesa es una oferta cultural muy beneficiosa porque ayuda a socializar"

Ana López, directora del Festival DAU Barcelona, ha asegurado este sábado que "el juego de mesa es una oferta cultural muy beneficiosa porque ayuda a socializar, hay un aprendizaje muy potente detrás y te divierte de forma intergeneracional". Lo ha dicho durante la tercera jornada del Festival DAU Barcelona, el gran festival de juegos de mesa de la ciudad, un punto de encuentro donde personas de todas las edades pueden acercarse, probar y disfrutar de una infinidad de juegos.La directora ha remarcado que DAU es un evento inclusivo dedicado a toda la ciudadanía. "Este año hemos batido récord en metros cuadrados, más de 10.000; en número de editoriales, más de 65; y en mesas de demostración de juegos, más de 500", ha afirmado. En cuanto a la cifra de asistencia, desde la organización esperar superar el número de la edición anterior, por encima de los 30.000 asistentes.