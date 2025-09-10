Amenábar explora la tesis de la homosexualidad de Cervantes en 'El Cautivo'

Este viernes 12 de septiembre llega a los cines 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar en la que el director explora los cinco años que el celebérrimo autor de 'El Quijote' pasó preso en Argel. Un periodo esencial para entender "a la persona y al artista", y durante el que Cervantes "se forja como ser humano y como contador de historias" y en el que Amenábar explora la hipótesis de su posible homosexualidad a través de la compleja relación que el joven reo, interpretado por Julio Peña, establece con su captor, Hasan el Bajá, el señor de Argel al que da vida el italiano Alessandro Borghi.