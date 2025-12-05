¿Tiene Five Nights At Freddy's 2 Escena Post-Créditos? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Five Nights at Freddy's 2, la secuela de la película basada en el popular videojuego en la que los sanguinarios animalitos animatrónicos volverán a hacer de las suyas. Y tratándose ya de toda una saga, no son pocos los que se preguntan... ¿tiene escena post-créditos Five Nights at Freddy's 2?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Y en el caso de la película que vuelve a estar dirigida por Emma Tammi, la respuesta es positiva. Así, Five Nights at Freddy's 2 sigue la estela de su predecesora y cuenta con solo con una, sino con dos escenas extra.

Sin entrar a destripar el contenido, baste decir que una es una secuencia en mitad de los títulos de crédito y otra al final de los mismos. Baste decir que la más importante o con más contenido es la que aparece durante los créditos, aunque la segunda también es capaz de compensar el alarde paciencia de los espectadores que aguarden hasta el final de la lista de nombres que han participado en lo nuevo de Blumhouse Productions.