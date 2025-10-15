Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh casi 18 años después de dejar la banda

La Oreja de Van Gogh ha anunciado oficialmente este miércoles el regreso de su vocalista, Amaia Montero, casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo. "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", ha señalado la banda en un comunicado.(Fuente: Europa Press / La Oreja de Van Gogh)