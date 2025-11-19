Álvaro Morte, Suárez en 'Anatomía de un instante': "El 20N deberíamos tirar cohetes"

Este jueves 20 de noviembre Movistar Plus+ estrena 'Anatomía de un instante'. Alberto Rodríguez dirige esta miniserie de cuatro capítulos que, basada en el libro homónimo de Javier Cercas y partiendo del intento de golpe de Estado del 23F, disecciona la transición centrándose en la figura de los tres hombres, "los tres héroes traidores", que permanecieron sentados en sus escaños cuando el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió, pistola en mano, en el Congreso: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.