Alba Flores: "Los activistas por el clima son muy valientes, héroes de película"

Prime Video estrena este viernes 28 de marzo 'Punto Nemo', serie escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo y Daniel Benmayor y dirigida por Denis Rovira. El terror, la ciencia ficción y el thriller se mezclan en 'Punto Nemo' y sirven como vehículo para plantear la cuestión de la crisis climática, especialmente a través de Nazareth, bióloga interpretada por Alba Flores. "Tenía bastante responsabilidad. Una cosa que hice para documentarme fue meterme en el Arctic Sunrise, en el barco de Greenpeace, me fui con ellos 10 días", relata la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Me sentía muy responsable con la serie porque esa gente es la hostia. La gente activista por el clima que se coge un barco y se va a hacer misiones es gente muy valiente, me parecían héroes de película. Me sentía con la responsabilidad de hacerles un homenaje", añade.