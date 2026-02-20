'El agente secreto', 'Sin conexión' y 'Greenland 2' llegan este viernes a los cines

Madrid, 20 de febrero de 2026. 'El agente secreto', la cinta ganadora de dos globos de Oro y candidata a cuatro Oscar, llega este fin de semana a las salas en los que también habrá cine de acción con Gerard Butler en la secuela de 'Greenland' y la nueva producción de Bradley Cooper 'Sin conexión'. Las producciones españolas también tendrán su apartado en la cartelera en las que estará la comedia 'El fantasma de mi mujer' y el drama 'Balandrau, viento salvaje' (Fuente: MUBI Diamond Films 20th Century El Sueño Eterno)