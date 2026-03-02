Michael B. Jordan, Los pecadores y The Pitt triunfan en los Actor Awards 2026: Lista completa de ganadores

March 1, 2026, Los Angeles, California, USA: Michael B. Jordan wins 'Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role' for 'Sinners' at the 32nd Annual Actor Awards at the Shrine Auditorium on March 1, 2026 in Los Angeles, California - CRASH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Los Actor Awards, anteriormente conocidos como Premios del Sindicato de Actores, coronaron este domingo 1 de marzo a Los pecadores como gran triunfadora de su 32.ª edición. El largometraje de Ryan Coogler se alzó con el premio a mejor reparto en cine y redondeó la noche con el galardón a mejor actor protagonista para Michael B. Jordan, que dejó a Timothée Chalamet con su segunda derrota consecutiva en una semana tras perder el BAFTA frente a Robert Aramayo por Incontrolable.

El resto del palmarés en las categorías de cine de la gala, celebrada en Los Ángeles y emitida en directo en Netflix, combinó triunfos esperados con desenlaces menos previsibles. Jessie Buckley reforzó su posición de favorita esta temporada de premios con el reconocimiento a mejor actriz protagonista por Hamnet, mientras que Sean Penn, que no acudió a la gala, se impuso como mejor actor de reparto por Una batalla tras otra.

Amy Madigan se llevó el de mejor actriz de reparto por Weapons, un resultado que subraya lo competida que está la categoría este año tras la victoria de Teyana Taylor en los Globos de Oro, la de Wunmi Mosaku en los BAFTA y la de la propia Madigan en los Critics Choice.

En televisión, dentro del bloque de comedia, los Actor Awards situaron en lo más alto a The Studio como mejor reparto, con Seth Rogen premiado también individualmente como mejor actor.

El momento más emotivo de la noche llegó con el reconocimiento póstumo a Catherine O'Hara, fallecida el 30 de enero, distinguida como mejor actriz de comedia por The Studio. "Fuimos afortunados de vivir en un mundo en el que Catherine compartió tan generosamente su talento con nosotros", afirmó Rogen al recoger el premio en nombre de O'Hara.

En drama, la serie médica The Pitt se alzó con el premio a mejor reparto, mientras que su protagonista, Noah Wyle, ganó también el de mejor actor. La estatuilla a mejor actriz fue para Keri Russell por La diplomática, un triunfo inesperado en una categoría donde partían como favoritas Britt Lower por Separación o Rhea Seehorn por Pluribus

En categorías de miniserie o telefilme, Michelle Williams se proclamó mejor actriz por Dying for Sex y Owen Cooper mejor actor por Adolescencia.

En una ceremonia en la que Woody Harrelson entregó a Harrison Ford el Life Achievement Award, los Actor Awards 2026 también reservaron un espacio para reconocer la labor de los dobles de acción. El premio a mejor elenco de especialistas en una película fue para Misión imposible: Sentencia final, mientras que el equivalente televisivo recayó en The Last of Us.

Esta es la lista completa de ganadores de la 32.ª edición de los Actor Awards:

MEJOR REPARTO EN UNA PELÍCULA

Los pecadores

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Michael B. Jordan, por Los pecadores

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessie Buckley, por Hamnet

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por Una batalla tras otra

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por Weapons

MEJOR ELENCO DE ESPECIALISTAS EN UNA PELÍCULA

Misión imposible: Sentencia final

MEJOR REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

The Pitt

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Noah Wyle, por The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Keri Russell, por La diplomática

MEJOR REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

The Studio

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Seth Rogen, por The Studio

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Catherine O'Hara, por The Studio

MEJOR ACTOR EN UN TELEFILME O MINISERIE

Owen Cooper, por Adolescencia

MEJOR ACTRIZ EN UN TELEFILME O MINISERIE

Michelle Williams, por Dying for Sex

MEJOR ELENCO DE ESPECIALISTAS EN UNA SERIE

The Last of Us