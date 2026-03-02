Zendaya y Tom Holland, ¿casados en secreto?: "La boda ya te la has perdido"

Archivo - December 13, 2021, Westwood, California, USA: Tom Holland and Zendaya attend Sony Pictures' ''Spider-Man: No Way Home'' Los Angeles Premiere - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Zendaya y Tom Holland podrían haberse casado lejos del foco mediático. El estilista Law Roach, colaborador habitual de la actriz de Euphoria y Dune desde hace años, ha asegurado en la alfombra roja de los Actors Awards 2026 que la boda entre los intérpretes de Spider-Man: No Way Home ya se ha celebrado.

"La boda ya ha ocurrido. Te la has perdido", desvela Roach en una entrevista con Access Hollywood. Cuando el periodista le pregunta si su afirmación era cierta, el estilista lo ratifica entre risas. "Es totalmente cierto", subraya. Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de la pareja. Diferentes medios estadounidenses indican que se han puesto en contacto con los representantes de ambos, pero que no se han pronunciado al respecto.

Los rumores de compromiso entre Holland y Zendaya se dispararon en enero de 2025, cuando la actriz acudió a los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular, lo que alimentó especulaciones que posteriormente fueron confirmadas por TMZ citando fuentes cercanas a los intérpretes.

Según el mismo medio, la pedida se habría producido entre Navidad y finales de 2024 de forma discreta y privada, en línea con el hermetismo con el que ambos han llevado su noviazgo. "Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras", explicó Holland en 2023 en una entrevista con The Hollywood Reporter.

ZENDAYA Y TOM HOLLAND COINCIDIRÁN EN DOS PELÍCULAS ESTE 2026

Aunque ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado una fecha exacta, el inicio de su romance se sitúa de forma recurrente en el rodaje de Spider-Man: Homecoming, película de 2017 donde interpretaron por primera vez a Peter Parker y MJ. Tras protagonizar también sus secuelas, Lejos de casa y No Way Home, ambos retomarán sus personajes en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio y está dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos).

Brand New Day no es el único proyecto de 2026 en el que ambos intérpretes coincidirán. Dos semanas antes, el 17 de julio, se estrena en cines La Odisea, la descomunal superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero donde Holland dará vida a Telémaco y Zendaya encarnará a la diosa Atenea. Entre otros, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron forman parte del elenco.