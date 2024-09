Custo Barcelona ha presentado este sábado en Madrid su nueva colección de moda, "Come and you will see", que consta de 76 salidas tanto para hombre como para mujer y que se presentó la semana pasada en la Semana de la Moda de Nueva York. La plataforma de Mercedes Benz-Fashion Week es fundamental para los creadores españoles y el talento nacional y "una vez más se reúne en Madrid lo mejor del mundo de la moda".