Zendaya es una seductora estrella del tenis en el tráiler de Rivales, lo nuevo de Luca Guadagnino

Zendaya es una de las actrices más codiciadas del momento. De la mano del director Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), la intérprete volverá a la gran pantalla el 15 de septiembre con su nueva película Challengers (Rivales). Ahora, Warner Bros ha revelado un tráiler oficial que muestra a la joven encarnando a la tenista profesional Tashi, el centro de un complejo triángulo amoroso que marcará el devenir de la cinta.

El adelanto muestra al personaje de Zendaya recibiendo en su habitación a dos jóvenes interpretados por Mike Faist y Josh O'Connor, con los que mantiene una relación amorosa con el tenis como punto de partida.

"Tashi Duncan va a hacer millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación..." augura uno de los jóvenes al comienzo del tráiler, sobre la prodigiosa carrera deportiva que tiene por delante la protagonista.

"Protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una antigua prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no pide disculpas por su estilo de juego dentro y fuera de la pista. Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, interpretado pro Mike Faist (West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando éste debe enfrentarse a Patrick, el personaje de Josh O'Connor (The Crown) que es ni más ni menos que su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar", reza la sinopsis oficial de la película.

Tras dar vida a MJ en Spider-Man: No way Home en 2021 y con la tercera temporada de Euphoria en el horizonte, Zendaya volverá a la gran pantalla con esta cinta que llegará a las salas el 15 de septiembre, un par de meses antes del estreno de la segunda entrega de Dune, que llegará a los cines en noviembre.