¿The Idol y Euphoria son parte del mismo universo compartido?

El 5 de junio llegó a HBO Max The Idol, serie de Sam Levinson. El creador también está detrás de Euphoria, y los fans ya han elaborado una teoría que conecta ambas ficciones.

The Idol sigue a Jocelyn (Lily Rose-Depp), una estrella del pop que desarrolla una peligrosa relación con un líder de una secta y dueño de un club nocturno interpretado por The Weeknd. En el primer episodio, hay una escena en la que se puede ver a Jocelyn en una discoteca y en el grupo de la estrella está una joven interpretada por Alexa Demie.

Como bien sabrán los fans, Demie encarna a Maddy Perez en Euphoria, lo que ha hecho pensar que Euphoria y The Idol se desarrollan en el mismo universo.

Alexa Demie as Maddy in The Idol pic.twitter.com/PkqxZPSJz8 — best of alexa demie (@alexafiles) June 5, 2023

"Euphoria y The Idol tienen lugar en el mismo universo, tiene mucho sentido para mí", escribió un usuario en Twitter. "No sé si The Idol es un salto en la línea temporal de Euphoria, pero ver a Maddy viviendo su mejor vida me alegra, ella merece ser feliz", expuso otro fan.

Euphoria and the idol taking place in the same universe make a lot of sense to me — dabbie (@abbiedabbie4) June 1, 2023

idk if the idol is a timeline jump from euphoria but seeing maddy living her best life warms my heart she deserves to be happy 🥹 pic.twitter.com/BiovoTdWPr — 🥷🏼 (@blondjnk_) June 5, 2023

"Sé que la construcción de la historia de Sam no tiene sentido, pero dado que Euphoria y The Idol tienen lugar en el mismo universo, ¿no significaría eso que la aparición de Maddy en The Idol indica que un salto temporal ocurrirá en Euphoria? De ninguna manera ella podría estar en la escuela secundaria y en una discoteca bebiendo", explicó otro seguidor.

Ik Sam’s story building don’t be making sense but since euphoria and the idol take place in the same universe wouldn’t that mean Maddy appearing in the idol indicate that the time jump will happen in Euphoria? No way shes still in highschool in a club drinking in that cameo. pic.twitter.com/7YVfEKAFAT — ʚ✧ɞ (@rubyiconic) May 30, 2023

"Entonces, dado que The Idol y Euphoria tienen lugar en el mismo universo, ¿cómo diablos está Maddy en una discoteca y todavía está en la escuela secundaria?", se preguntó otro espectador.

So since #THEIDOL and Euphoria take place in the same universe, how the hell is Maddy in the club and she’s still in high school? — JORDAN SNOWDEN (@jordan__snowden) June 5, 2023

"Espera, si Euphoria y The Idol tienen lugar en el mismo universo... Necesito ver cómo conecta esto con la historia de Maddy", pidió un fan.

"The Idol se desarrolla en 2023 y Euphoria en 2018, o sea que Maddy ya tiene 22 cuando aparece en The Idol y ese es el salto en el tiempo que habrá en la tercera temporada de Euphoria", esgrimió un tuitero.

the idol se desarrolla en 2023 y euphoria 2018 o sea q maddy ya tiene 22 cuando aparece en the idol y ese es el salto en el tiempo q habrá en la tercera temporada d euphoria 🤯🤯🤯 — silly fa-get (@_sweet_baby_boy) June 5, 2023

Antes del estreno ya se sabía que Demie haría un cameo en The Idol, y aparentemente Levinson confirmó en el Festival de Cannes que ambas producciones transcurren en el mismo universo. Además de Lily Rose-Depp y The Weeknd, The Idol también cuenta en su reparto con Troye Sivan, Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son y Hank Azaria. El segundo capítulo de la producción llegará a HBO Max el domingo 11 de junio.