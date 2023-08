La familia de Euphoria dice adiós a Angus Cloud: "Demasiado especial y demasiado joven para dejarnos tan pronto"

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Angus Cloud, actor que saltó a la fama por su papel de Fezco en Euphoria, ha fallecido a los 25 años. Tras conocerse la triste noticia, numerosas personalidades del mundo del cine, la televisión y la música se han despedido del intérprete.

"Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento", anunció HBO en sus redes sociales.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

Sam Levinson, creador de Euphoria, emitió un comunicado para despedir al actor. "No había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto. También luchó, como muchos de nosotros, con las adicciones y la depresión. Espero que supiera cuántos corazones tocó. Le quería. Y siempre le querré. Descanse en paz y Dios bendiga a su familia", dijo el realizador.

Javon Walton, quien encarnó al hermano pequeño de Fezco en la ficción, también compartió un mensaje en Instagram. "Descansa en paz, hermano", escribió junto a una foto de ambos. "Las lágrimas no pararán", apuntó en stories de Instagram Storm Reid, cuyo personaje en la serie es Gia. Por su parte, Alexa Demie, que encarna a Maddy, simplemente compartió un emoticono de un corazón roto sobre un fondo negro.

Alexa Demie reacts to Angus Cloud’s passing. 🕊️ pic.twitter.com/GjqXuRUytx — Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 1, 2023

"Y esa era su sonrisa. Ese era él. Que descanse dulcemente en paz", publicó Colman Domingo. El actor, que interpreta a Ali en Euphoria, publicó una foto de Cloud junto a varios miembros del elenco. Eric Dane, quien da vida a Cal Jacobs, se despidió de Cloud en stories de Instagram. "Él era único. Estoy muy triste", dijo.

Tal como reveló la familia de Cloud en un comunicado, el joven había tenido problemas de salud mental y estaba en pleno duelo tras la muerte de su padre la semana anterior. "Por favor, recordad lo queridos que sois. En este mundo es fácil que te hagan sentir lo contrario. Hay razones para quedarse. Y este mundo te necesita. Oh, Angus. Te recordamos", tuiteó Rachel Zegler, actriz conocida por su participación en el remake de West Side Story.

please remember how loved you are.

this world is so quick to make you feel otherwise.

there are reasons to stick around.

and this world needs you.

oh, angus. we celebrate you. — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) July 31, 2023

"Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz", apuntó Kerry Washington. "Esto ha dolido. Uno de los tipos más reales en este negocio. Mierda", lamentó Kid Cudi.

You will be deeply missed. Rest in Power @anguscloud ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/UtiFAkjgQx — kerry washington (@kerrywashington) July 31, 2023

This hurts man. One of the realest dudes in this business. Fuck https://t.co/MMckGXu0P6 — The Chosen One (@KiDCuDi) July 31, 2023

"Guau, Angus Cloud se ha ido demasiado pronto... Descansa en paz, ángel", afirmó la actriz y cantante Chlöe Bailey. "Con el corazón roto al escuchar esta noticia. Descansa en paz, Angus", señaló Suki Waterhouse.

wow angus cloud gone too soon.. rest in peace angel — Chlöe (@ChloeBailey) July 31, 2023

Heartbroken hearing this news. RIP Angus ❤️‍🩹 https://t.co/cpoS2ZXCR7 — Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) August 1, 2023

Questlove, músico y director del documental Summer of Soul, alabó el trabajo de Cloud en Euphoria. "Fez era el centro espiritual de Euphoria y definitivamente mi personaje favorito de la serie. Amor para toda su familia y para quienes lo conocieron", afirmó en Instagram.