Angus Cloud terminó de rodar una película antes de morir

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Angus Cloud, actor conocido para el gran público por su papel de Fezco en la serie Euphoria, terminó de rodar una última película antes de morir. El interprete, fallecido a los 25 años este lunes 31 de julio, acaba de finalizar su trabajo en el nuevo thriller de Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, directores de las dos últimas entregas de la saga de terror Scream.

Según informa Variety, la película tenía inicialmente previsto su estreno para abril de 2024. Sin embargo, y aunque Cloud ya terminó de rodar sus escenas, el filme no está finalizado y su rodaje está paralizado por la huelga de actores decretada desde el pasado 13 de julio. Por el momento, Universal, el estudio tras la película, no ha hecho comentarios acerca del impacto que tendrá la ausencia de Cloud en la producción.

Junto a Cloud, este thriller aún sin titulo también contará con la participación de Melissa Barrera (que ya rodó a las órdenes de los directores en la saga Scream), Giancarlo Esposito (The Mandalorian), Kathryn Newton (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía ) o Dan Stevens (Godzilla x Kong: The New Empire).

Este thriller dirigido por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett no es único proyecto cinematográfico que Cloud tiene pendiente de estreno. En septiembre de este mismo año verá la luz Freaky Tales, una película que relata cuatro historias interconectadas ambientadas en 1987 en Oakland, California. Dirigida por Ryan Fleck y Anna Boden (Capitana Marvel), en este filme el fallecido actor interpreta un papel secundario junto a Ben Mendelsohn, Pedro Pascal, Jay Ellis o Jack Champion.

También tiene previsto su estreno para este año, aunque podría verse retrasado por la huelga, Your Lucky Day un thriller de terror ambientado en la época navideña escrito y dirigido por el debutante Dan Brown. Angus Cloud también aparecerá en el drama juvenil The Line dirigido y escrito por Ethan Berger, junto a Alex Wolff, Halle Bailey y John Malkovich.