¿Ya tiene director el nuevo Batman del Universo DC, The Brave and The Bold?

El director podría ponerse al frente de The Brave and The Bold - DC COMICS / CONTACTO

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

En The Flash, una de las grandes posibilidades que permite la película es que aparezcan no uno sino hasta dos Batman ya conocidos por los fans de DC. Tanto la versión de Ben Affleck como la de Michael Keaton tienen su protagonismo en la cinta del velocista escarlata. Por ello, desde la compañía estarían pensando en su director, Andy Muschietti, para dirigir The Brave and The Bold, el Caballero Oscuro del nuevo Universo DC.

Al menos eso ha dejado caer el propio cineasta en unas crípticas declaraciones. El periodista Josh K. Elliott subió a su cuenta de Twitter una breve entrevista que le hizo a Muschietti en la que alababa su gran trabajo para adaptar dos versiones del personaje tan diferentes. A su vez, le preguntaba por cómo llevaría a la pantalla la película The Brave and The Bold si fuese elegido como director.

Is The Flash director Andy Muschietti going to direct Batman: The Brave And The Bold in James Gunn’s DCU?

I brought it up and his response is … interesting 👀#theflashmovie pic.twitter.com/VFH9Tt1YbT — Josh K. Elliott (@joshkelliott) May 29, 2023

Muschietti, titubeante, quiso cambiar rápido de tema afirmando que no podía comentar nada que tuviese que ver con ello. "Oh, eso... Creo que no puedo hablar sobre eso", indica el argentino. Hasta el momento, desde DC no se había emitido ninguna noticia sobre quién se encargará del filme, pero el director confirma sin pretenderlo que las conversaciones ya estarían en marcha.

Por el momento todo son especulaciones, pero no sería nada descabellado que James Gunn y Peter Safran confíen en Muschietti para dirigir The Brave and The Bold. Gracias a The Flash se ha aproximado a dos de las versiones más queridas del superhéroe en la gran pantalla y en dos universos muy diferentes como son el creado por Tim Burton en los 90 y el creado por Zack Snyder en la última década.

Y, de hecho, en las primeras reacciones a la película se ha destacado el buen uso que Muschietti hace de sus Bruce Wayne. Por tanto, con esa experiencia es posible que en DC quieran asegurarse una línea continuista con la que atraer y convencer al público de la misma manera.

The Flash cuenta con las dos variantes del personaje porque se trata de una adaptación de los cómics de Flashpoint en la que Barry Allen consigue viajar entre dimensiones. La película se estrena en cines el próximo 16 de junio y servirá para resetear el DCU antes de que lleguen The Brave and The Bold, Superman: Legacy y otros proyectos ya anunciados.