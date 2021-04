Wyatt Russell insinúa que Chris Evans estará en Falcon y el Soldado de Invierno: "Tenéis que esperar hasta el final"

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Con solo dos episodios restantes para llegar a su fin, Falcon y el Soldado de Invierno encara su recta final con muchas interrogantes en el aire, entre ellas qué sucederá con el nuevo Capitán América. Después de la derrota de Thanos en Vengadores: Endgame, Steve Rogers decidió retirarse y le legó el escudo a Sam Wilson, que se suponía que sería su sucesor. Pero Falcon dejó pasar la oportunidad y John Walker, encarnado por Wyatt Russell, fue el elegido por el Gobierno para asumir el rol. Por el momento no hay ninguna conexión entre Walker y Rogers, aunque Russell ha dejado caer que podría haber coincidido con Chris Evans en el set.

Durante una reciente entrevista con BBC Radio 1, al actor le preguntaron si conocía a Evans. "¿He conocido a Chris Evans? Creo que sí. No le estreché la mano, pero creo que me acerqué a él e hice contacto visual. Pero supongo que sí. Solo tenéis que esperar hasta el final de la serie y luego todos diréis: 'Oh, vaya'", dejó caer.

En los últimos meses ha habido rumores sobre el posible regreso de Evans al Universo Cinematográfico Marvel, pero el actor negó las especulaciones. Finalmente, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, desmintió también los rumores. Sin embargo, las palabras de Russell parecen apuntar a un cameo de Evans en la ficción de Disney+.

Hay que recordar que, tras viajar por el tiempo devolviendo las Gemas del Infinito a sus correspondientes épocas del timeline de Marvel, el anciano Capitán América apareció en el final de Endgame ante Sam y Bucky para legarle a Falcon su escudo. Esto es lo último que se sabe de Rogers, que envejeció junto a su amada Peggy Carter... pero no se sabe si está vivo o muerto.

Por tanto, ahora que el nuevo Capitán América, John Walker, ha perdido el rumbo asesinando cruelmente a uno de los Sin Banderas ante una multitud, no sería sorprendente que el viejo Rogers hiciera acto de presencia al ver cómo han mancillado su escudo... y su legado.

En todo caso, y además del posible regreso de Evans, el quinto episodio de la serie contará con una gran sorpresa para los fans y presentará un nuevo personaje nunca antes visto en el UCM. "Es un gran personaje de Marvel y es un gran actor", adelantó Slash Film.

El episodio 5 de Falcon y el Soldado de Invierno se estrena en Disney+ el viernes 16 de abril.