Fans comparan a John Walker de Falcon y el Soldado de Invierno con Patriota de The Boys: "Serían los mejores amigos"

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

El último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno ha demostrado hasta qué punto John Walker no es digno del escudo del Capitán América. Tanto es así, que el personaje ha indignado a los fans. Y aquí, en el mundo real, son muchos los que ya lo comparan con Patriota, el psicópata líder de Los Siete en The Boys.

El episodio 1x04 -tras administrarse en secreto el suero del súper soldado y enfrentarse a los Sin Banderas con trágicas consecuencias para su compañero Lemar Hoskins- John Walker enfurecido intercepta a uno de los terroristas, que nada tuvo que ver con la muerte de Battlestar, y lo ejecuta públicamente con el escudo del Capitán América.

Es un acto vil y despiadado, que denota las tendencias homicidas de Walker, y que sin duda no quedará impune en los próximos episodios. Pero la frialdad y sadismo con el que lleva a cabo el asesinato ha llevado a los fans inevitablemente a compararlo con el superhéroe más psicópata de la televisión, Patriota de The Boys.

Al igual que el líder de Los Siete, John Walker debería simbolizar la esperanza y la seguridad para los ciudadanos de Estados Unidos. Ambos son tipos fuertes, rubios y de ojos azules, que reflejan el patriotismo y, supuestamente, la rectitud moral. Sin embargo, los dos han demostrado que no tienen miedo a matar a sangre fría, incluso si la situación no lo requiere. Es decir, son poco más que fachada.

Patriota fue una creación de Vought gracias al compuesto V, mientras que Walker ha sido elegido por el Gobierno, y ha sido él mismo quien se ha administrado el suero del súper soldado. Del pasado del nuevo Capitán América se sabe poco, pero sus conversaciones con Hoskins dejan entrever que tiene un lado oscuro oculto, que ahora que ha comenzado quizás sea imparable.

Lo que está claro es que, con solo 4 episodios, Walker ya se ha ganado el odio y la desaprobación tanto de la sociedad dentro del UCM como de los fans. Patriota ha acabado siendo uno de los superhéroes más odiados de los últimos tiempos, y el nuevo Capitán América parece que seguirá el mismo camino.

(Spoilers for #TheFalconAndWinterSoldier 🔴) It literally feels like the Boys right now and I love it.



The team feel similar to the Boys team

Super soldier serum = Compund V

John Walker = Homelander, the crazy person who's meant to be the superhero for the world pic.twitter.com/PfMrWpuWJe