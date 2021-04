Final de Falcon y el Soldado de Invierno 1x04: John Walker y las consecuencias de su decisión faltal

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Puede que John Walker sea oficialmente el nuevo Capitán América, vista un traje parecido al del vengador y porte su icónico escudo, pero desde luego no es ni de lejos la sombra de Steve Rogers. El sucesor del Capi elegido por el Gobierno no se parece en nada a su antecesor. Y el último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno ha dado buenas muestras de ello con decisiones que tendrán importantes implicaciones en el futuro no sólo de la serie, sino de todo el Universo Marvel.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En el episodio 1x04 de Falcon y el Soldado de Invierno, Bucky y Sam, junto a Zemo, siguen tras la pista de los Sin Banderas. Mientras tanto, John Walker y su compañero Lemar Hoskins logran dar con la pareja de Vengadores, justo en el momento en el que consiguen el paradero de la líder de los terroristas, Karli. Falcon se ofrece para hablar con ella, pero al nuevo e impaciente Capitán América no le gusta la idea. Y ahí empiezan los problemas.

En todo momento, Walker deja claro que es un hombre de acción y quiere demostrar su valía ante los dos Vengadores, y ante el mundo. Porque mientras Karli huye, y es disparada por Zemo, los viales que quedan del suero del súper soldado caen al suelo, y el Barón logra destruir todas menos una... que acaba en manos del nuevo Capitán América. El personaje interpretado por Wyatt Russell se la guarda sin decir nada a nadie.

Minutos después, superado por la derrota, y tras una buena paliza de la Dora Milaje, el nuevo Capitán América se está dando cuenta de que el legado de Rogers le supera. Y toma la decisión fatal de inyectarse el suero del súper soldado. Aunque esto no se ve en la serie, queda claro cuando poco después un Walker fuerzas sobrehumanas vuelve a enfrentarse con los Sin Banderas... con desastrosas consecuencias.

UN CAPITÁN AMÉRICA ASESINO

Porque al inyectarse el suero, Walker da un paso más para convertirse en "Capitán América completo". Pero, de nuevo, él no es Steve Rogers. Ahora que está en igualdad de condiciones, lucha salvajemente contra los Sin Banderas. Por desgracia, de un golpe certero Karli mata a Lemar Hoskins, y ese es el detonante que Walker necesita para sacar a relucir su peor cara: la de un brutal asesino.

Es una escena brutal, tanto por su filmación desgarradora como por su impacto emocional en todos los involucrados: Karli se siente horrorizada con sus propias acciones; Sam y Bucky, que han tratado de lidiar con el temperamento del nuevo Capitán América, han visto morir a su único refuerzo honrado. Y Walker, ahora que es un súper solado, no ha podido salvar a su mejor amigo.

Superado por una mezcla de rabia y poder, Walker intercepta al segundo de Karli y en una escena brutal le mata utilizando el escudo de Capitán América. Un crimen que podría haber pasado desapercibido, pero que se comete en una plaza pública, ante decenas de personas que graban con sus móviles.

El nuevo Capitán América es un asesino... y lo ha visto todo el planeta, no en vano este cuarto capítulo se titula 'El mundo nos observa'. Ya minutos antes, el propio compañero de Walker se lo advirtió: "El poder solo hace que una persona saque más de sí misma". Y dentro de Walker hay mucha violencia, puede que ahora sin control.

U.S. AGENT O SUPERPATRIOTA

Sus acciones han dejado en una situación muy desfavorable al Gobierno de Estados Unidos. Su nuevo icono se ha revelado ante el mundo como un cruel asesino. Y eso puede suponer el final de su carrera... o quizás no ahora que es un súper soldado. Está claro que la gente no va a olvidar la imagen del escudo del Capitán América ensangrentado, pero en los cómics John Walker tiene una larga historia, que el UCM podría adaptar.

En las grapas, John Walker, que es considerado el segundo Super Patriota y el sexto Capitán América. El personaje fue creado por Mark Gruenwald y Paul Near e hizo su primera aparición en noviembre de 1986 en el número 323 de la propia serie de Captain América. La historia de Walker es la de un soldado raso del ejército que, queriendo emular a su hermano fallecido, se alistó en el programa experimental conocido como Agentes de Poder para ser un héroe americano.

Gracias a una campaña de marketing se convirtió en Super Patriota, y criticó abiertamente al hasta entonces estandarte de Estados Unidos, el Capitán América. Fue entonces cuando el gobierno se fijó en Super Patriota, que en aquel momento era noticia, y le ofreció el puesto que Rogers había dejado vacante como Capitán América, un título que ostentó durante algún tiempo dentro de los cómics de Marvel.

No fue hasta tiempo después -y tras sufrir un lavado de cerebro parecido al de Hydra somete a Bucky- cuando Walker fingió su propia muerte para limpiar su imagen pública y posteriormente volvió convertido en U.S. Agent, colaborando en varias ocasiones con los Vengadores, el verdadero Capitán América y otros héroes.

Para saber qué ocurrirá ahora con John Walker habrá que esperar al episodio 5 de Falcon y el Soldado de Invierno, que llega a Disney+ el próximo viernes 16 de abril.