¿A Qué Hora Se Estrena El Capítulo 4 De What If 1X04 (¿Qué Pasaría Si...?) En América Latina Y España? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 31

El Doctor Strange es el protagonista del nuevo capítulo de ¿Qué pasaría si...? (What If...?), la serie de animación que explora el multiverso imaginando cómo hubieran sido eventos claves del Universo Marvel si se hubieran producido de otra manera. Este miércoles 1 de septiembre llega el cuarto episodio a Disney+. Ahora bien, ¿a partir de qué hora estará disponible?

La que es ya la cuarta serie de Marvel Studios (la primera de animación) que llega al servicio streaming cuenta con un total de nueve capítulos que verán la luz los miércoles de forma semanal. El calendario de lanzamiento de la primera temporada de '¿Qué pasaría si...?' es el siguiente:

- Episodio 1: Miércoles, 11 de agosto

- Episodio 2: Miércoles, 18 de agosto

- Episodio 3: Miércoles, 25 de agosto

- Episodio 4: Miércoles, 1 de septiembre

- Episodio 5: Miércoles, 8 de septiembre

- Episodio 6: Miércoles, 15 de septiembre

- Episodio 7: Miércoles, 22 de septiembre

- Episodio 8: Miércoles, 29 de septiembre

- Episodio 9: Miércoles, 6 de octubre

En cuanto a los horarios, este miércoles, 1 de septiembre, el cuarto capítulo de 'What If...?' estará disponible en Disney Plus a las 9 de la mañana en España. Francia, Italia, Alemania o Suecia, al compartir mismo huso horario, verán también en este momento la cuarta entrega de la nueva serie de Marvel. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario.

Los seguidores de la Casa de las Ideas que residan en México tendrán disponible el episodio 1x04 de 'What If...?' a partir de las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. Una hora antes, a las 1:00 de la madrugada del miércoles llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las dos de la mañana, la cuarta serie de Marvel Studios en Disney+ y primera de animación llegará con un nuevo capítulo para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá o Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de los Estados Unidos, el nuevo capítulo de la primera serie de animación de Marvel Studios estará disponible en Disney+ desde las 03:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran seguir la reinterpretación de los diferentes momentos más importantes del UCM y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta entrega de '¿Qué pasaría si...?' desde las cuatro de la madrugada.

A medianoche será cuando los seguidores de la zona oeste de los Estados Unidos tendrán disponible el cuarto episodio de 'What If...?' y a las 08:00 horas del miércoles será cuando la nueva serie de la Fase 4 del Universo Marvel estrene sus nuevas entregas en las Islas Canarias, Reino Unido y Portugal.