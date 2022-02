Warner eliminó a Batman y Cyborg del final de Pacemaker (El Pacificador)

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

James Gunn sorprendió a los fans de DC con un gran cameo en el final de Peacemaker (El Pacificador). Nada más y nada menos que Wonder Woman, Superman, Aquaman y The Flash (estos dos últimos con frase incluso) se dejaron ver en los minutos del octavo episodio de la serie protagonizada por John Cena. Una reunión de Liga de la Justicia en la que faltaron Cyborg y Batman... pese a que Gunn también había contado con ellos.

Y es que, según ha revelado el actor Matt Turner, doble de cuerpo del Batman de Ben Affleck, el cameo de Liga de la Justicia en la serie de HBO Max se rodó contando con el caballero oscuro y también con Cyborg, pero personajes se llevó a cabo, pero, se eliminaron del montaje final.

Turner ha publicado en sus redes sociales varias imágenes en las que aparece enfundado en el traje de BAtman con un mensaje en el que señala que sólo Warner Bros. y James Gunn saben los motivos por los que ambos personajes fueron borrados de la secuencia.

"Lamentablemente, yo (y Cyborg) fuimos eliminados del montaje final. ¿Por qué? Solo @jamesgunn y @warnerbros lo saben", dice el acor.

After that epic #peacemaker finale I can finally post this. Sadly I(& Cyborg) were cut from the final edit. Why? Only @jamesgunn & @warnerbros know that. pic.twitter.com/tmgXpfCQ4m