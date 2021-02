WandaVision revela el astronómico valor real de Visión

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El octavo capítulo de WandaVisión ahondó en el pasado de Bruja Escarlata y Visión y todo el dolor y los traumas que llevaron a Wanda al punto de descontrol mental en el que se encuentra actualmente. Un tortuoso y oscura viaje por sus recuerdos que reveló algunos detalles muy interesantes y otros más triviales como, por ejemplo, el enorme valor monetario del cadáver Visión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras sacar a la luz su verdadera identidad, Agatha Harkness somete a Wanda en su sótano, que ha protegido con conjuros antihechizos para su magia sea la única válida allí, y la obliga a revivir los eventos más traumáticos de su pasado.

La muerte de sus padres, la de su hermano y la de Visión, el personaje interpretado por Elisabeth Olsen recorre su pasado mostrando los motivos que le llevaron a crear la falsa realidad de Westview, un poder que Harkness anhela y que define como "la magia del caos" que convierte a Wanda en "la Bruja Escarlata".

En ese viaje por el pasado de Wanda, hay que detenerse en los eventos más recientes, lo ocurrido tras el final de Endgame y justo antes del arranque de WandaVision. Tras el chasquido de Hulk, el 'blip' que trajo de vuelta a los desvanecidos por Thanos, y la derrota del Titán Loco y el sacrificio de Iron Man, Wanda -que es una de esas personas que regresaron tras convertirse en cenizas en la Decimación- se ve obligada a enfrentarse a un mundo sin Visión.

La pérdida de su gran amor, que fue eliminado por Thanos para quitarle la Gema de la Mente antes del primer chasquido, es algo con lo que no había tenido que lidiar, ya que ella se desvaneció segundos después. Ahora, sola y desesperada Wanda busca recuperar los restos de Visión para enterrarlos.

Esto es lo que le lleva hasta la sede central de SWORD, donde es recibida por el director Tyler Hayward que le enseña los trabajos que están realizando para desmantelar a Visión, una imagen extremadamente dolorosa para Wanda. "Estamos desmantelando el arma sentiente más sofisticada que se ha creado. Es nuestra obligación legal y ética", le replica Hayward.

TRES MIL MILLONES DE DÓLARES EN VIBRANIUM

"Yo solo quiero enterrarlo", esgrime indignada el personaje de Olsen que se encuentra con la negativa del director que desconfía de que estos sean sus verdaderos planes ya que "no todo el mundo tiene la clase de poder para hacer que su alma se vuelva a conectar... perdone, vuelva a vivir". "No yo no puedo hacer eso, no estoy aquí por eso", dice Wanda contrariada.

"Bien, pero no puedo permitirle llevarse 3.000 millones de dólares en vibranium solo para enterrarlo. Así que lo mejor que puedo hacer es dejar que se despida de él aquí", responde contundente el director de SWORD. "La cuestión es, Wanda... que no es suyo".

Un diálogo en el que la serie revela cuál es el valor del sintezoide que, hay que recordar, fue creado por Ultrón -la inteligencia artificial creada por Tony Stark, con ayuda de Bruce Banner, para mantener la paz en la Tierra y repeler amenazas alienígenas- y la doctora Helen Cho. Su cuerpo está hecho de vibranium y Ultrón y Cho utilizaron la Gema de la Mente para darle vida integrando la piedra en la frente del sintezoide.

Después, fueron Stark y Bruce Banner quienes tras recuperar el Arca de Regeneración -algo en lo que tuvo un papel fundamental la propia Wanda que en una de sus visiones premonitorias vio a Ultrón destruyendo la Tierra- cargaron la base de datos de la inteligencia artifical J.A.R.V.I.S. en sintezoide creando la versión definitiva de Vision.

El preciado vibranium, el material del que está hecho el escudo del Capitán América o el traje de Black Banther, es un metal de origen extraterrestre que se obtiene de la región de Wakanda donde se estrelló un meteorito formando un enorme yacimiento. Desde su descubrimiento, sus habitantes lo han utilizado para convertirse en la civilización más avanzada del mundo. Las magníficas cualidades de éste metal han servido para dotar al pueblo Wakandiano de todo tipo de mejoras armamentísticas y tecnológicas en general.

Sin duda la propiedad más explotada del Vibranium es su capacidad para absorber casi cualquier tipo de energía lo que lo convierte en un metal casi indestructible y en uno de los bienes más escasos y, tal y como constata el último captíulo de WandaVision, de los más preciados del planeta.