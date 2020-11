Wanda descubre que está embarazada en las nuevas imágenes de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans marvelitas esperan como agua de mayo la llegada de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)', la ficción que dará comienzo a una nueva fase en el Universo Cinematográfico Marvel y que renovará completamente la saga desde la pequeña pantalla.

Ahora llegan nuevas imágenes de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, en las que la Casa de las Ideas sigue rindiendo tributo a las sitcoms clásicas.

La pareja de superhéroes ha sido portada de la revista Entertaiment Weekly, que ha dedicado un amplio reportaje fotográfico a la esperada ficción, estando las imágenes en blanco y negro y ambientadas en los 50. Tanto Wanda como Visión aparecen en convertidos en una clásica pareja de época... que espera descendencia.

Welcome to the Wanda years! As the first of the MCU’s most ambitious small-screen endeavors, #WandaVision’s wonderfully weird send-up of sitcoms past is @MarvelStudios’ key to the future. Stay tuned for our in-depth cover story coming TOMORROW. pic.twitter.com/cJZ883tfGL