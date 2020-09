Los fans de Marvel 'flipan' con el traje clásico de Visión en el tráiler de WandaVision: "Parece un cosplay barato"

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Coincidiendo con la gala de entrega de los premios Emmy, Disney+ ha lanzado el primer adelanto de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), la primera serie del Universo Marvel que llegará al servicio de streaming a finales de año. Será una compleja sitcom con diferentes realidades alternativas, una de las cuales muestra los trajes icónicos de los protagonistas en los cómics. ¿Qué opinan los fans del nuevo atuendo?

Del mismo modo que las primeras imágenes de WandaVision lanzadas durante la Super Bowl mostraron a Bruja Escarlata con su característico traje de las viñetas, el tráiler ha incluido la versión de Visión de los cómics. Uno de los momentos más esperados de la serie que, si bien ha agradado a muchos fans, otros muchos consideran que parece un "cosplay barato".

Tal y como se muestra en el tráiler, parece que la versión de Visión y Bruja Escarlata pertenece a una de las realidades alternativas que se presentarán en la serie. Un pequeño guiño al fandom que, como suele ser habitual en las producciones del UCM, se ha mostrado de lo más exigente.

Mientras algunos fans en Twitter han mostrado su entusiasmo con comentarios como "el traje de Visión de los cómics me hace feliz" o "los trajes de Wanda y Visión de los cómics es lo mejor que vas a ver", otros señalan que "parece una broma o una burla a los cómics, se ven como trajes baratos".

Estas son las reacciones de los fans a los trajes de Bruja Escarlata y Visión de los cómics:

A FAVOR

vision comic suit makes me happy pic.twitter.com/9slcwCeDDn — Max Bolen (@nelobxam) September 21, 2020

Wanda and Vision in their comics costumes you LOVE to see it!! That Vision costume is actually so cool pic.twitter.com/QCYG02lG3D — James (@arc_blog) September 21, 2020

Classical costume vision and scarlet witch ❤️ #WandaVision pic.twitter.com/mLdbZMmoQn — Josh ᱬ (@scarletwandavis) September 21, 2020

I absolutely love that Vision is rocking the old costume in the trailer for WandaVision pic.twitter.com/nZ5ZDQ2Fz8 — Max O'Neill (@MaxONeill16) September 21, 2020

#Wandavision



Aquí tienes unos fotogramas de Elizabeth Olsen bailando con el traje de Scarlet Witch para que duermas mejor esta noche: pic.twitter.com/0rMGp0EEsP — Cineverso.es (@CineversoASN) September 21, 2020

EN CONTRA

oomfs don't know what comic vision looks like and it shows pic.twitter.com/1RuMQKOy0q — young douglas' whore (@fluffyfitz) September 21, 2020

I know it’s supposed to be a joke or mocks the comics or whatever but we thought wanda’s suit looked cheap and then there’s vision... pic.twitter.com/cyxd96nMzO — ma’ 🥀 (@mahvericks) September 21, 2020

why is everyone saying this show looks bad when the only screencap they use is vision’s homemade halloween costume 😭 #WandaVision pic.twitter.com/EBxdBR0Mhv — cameron ✿ tdatt spoilers (@mcumaximoff_) September 21, 2020

THIS CHEAP VISION IS SENDING ME INTO ORBIT #WandaVision pic.twitter.com/T5iqdCYPa0 — ken (@wandaslizzie) September 21, 2020

Bruja Escarlata y Visión con sus trajes clásicos de los cómics para Halloween pic.twitter.com/lAZoIW3lIu — Espacio Marvelita (@Esp_Marvelita) September 21, 2020

¿Qué pasó Disney?

Creo que se les fue todo el dinero en Mulan. #WandaVision pic.twitter.com/bi6tkxK6PV — Nación Marvel (@nacionmarvel) September 21, 2020