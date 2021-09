La voz de Tokio ya ha revelado el final de La Casa de Papel

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Desde la primera temporada de La casa de papel Tokio, el personaje de Úrsula Corberó, ha sido la encargada de narrar, capítulo tras capítulo las azarosas aventuras de la banda del Profesor. Pero tras el estreno de la primera parte de su quinta y última temporada, y su épico final, hay algunos fans de la serie que temen que esa voz en off que les ha acompañado desde el inicio, haya también revelado ya cuál será el desenlace de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de terminar en un gran cliffhanger su cuarta temporada, en los nuevos cinco capítulos los fans finalmente pudieron descubrir el destino de El Profesor (Alvaro Morte) tras ser atrapado por Alicia Sierra (Najwa Nimri) y también lo que la banda decidió hacer con Gandía (José Manuel Poga) después de que asesinara brutalmente a Nairobi (Alba Flores).

Lo hicieron en cinco capítulos trepidantes cargados de emoción y, sobre todo de acción, que culminaron con un final épico y sobrecogedor que se llevó por delante a otro de los personajes más carismáticos de La Casa de Papel. Y es que en el episodio titulado Vivir muchas vidas, los espectadores fueron testigos de la desgarradora muerte de Tokio.

Una pérdida que sorprendió a muchos, ya que Tokio ha narrado todo lo que ocurre, lo que ha llevado a muchos a creer que ella sería la única superviviente del equipo.

A raíz de su muerte, un usuario de Reddit ha compartido su teoría sobre lo que podría suceder en el episodio final de la ficción. "No quiero ser pesimista, pero creo que las palabras de Tokio al final del episodio 1 de la parte 5 revelaron lo que va a pasar con la mayoría de los personajes. Espero estar equivocado, pero según las escenas, ni Mónica ni Denver sobrevivirán, ninguno de ellos volverá a ver a su hijo, El Profesor y Raquel no se reunirán porque uno de ellos morirá y Manila también morirá", explicó el fan.

"Además, Tokio dice algo sobre el 'final de su viaje', así que tal vez la mayoría de los personajes mueran o incluso todos, aunque espero estar equivocado", concluye estar teoría.

Tras el sacrificio de Tokio, muchos se han preguntado quién continuará narrando la serie cuando regrese para la segunda parte de la temporada 5.

Otro fan no estuvo de acuerdo con la teoría anterior y lanzó su propia hipótesis. "Respecto a Denver y Mónica no estoy de acuerdo exactamente por lo mucho que decían 'no sobreviviremos y nunca volveremos a ver a nuestro hijo', creo que al menos uno de ellos sobrevivirá. Apuesto por Denver", opinó.

Durante la quinta temporada, Mónica, también conocida como Estocolmo, tiene alucinaciones en las que mata a Arturo (Enrique Arce), lo revive y lo envía al hospital. Pero entonces se da cuenta de que su hijo se quedaría sin un padre si ella, Denver y Arturo murieran en el atraco".