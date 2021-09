La casa de papel 5: 12 cosas que (quizá) no sabías de la serie que arrasa en Netflix

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de La casa de papel llega a Netflix. La plataforma lanza la primera parte de la última etapa con los primeros cinco episodios de la temporada que cerrará definitivamente la ficción. Una de las series más vistas del servicio de streaming que pondrá fin a su exitosa andadura el próximoi 3 de diciembre con el estreno de los últimos cinco episodios.

Para celebrar el regreso de la serie, recordamos 12 datos curiosos que (quizá) no sabías de la serie creada por Álex Pina.

Antes de llegar a Netflix La casa de papel se estrenó en Antena 3 en mayo de 2017. El primer episodio fue un éxito con 4,5 millones de espectadores. Poco a poco la audiencia disminuyó hasta que la ficción finalizó tras su segunda temporada.

El elenco y el equipo aceptaron que el camino de el Profesor, Tokio, Río, Dever y compañía habia llegado a su fin... hasta que Netlix adquirió los derechos. Cuando llegó al servicio de streaming, la serie se convirtió en un éxito en todo el mundo y fue recuperada.

