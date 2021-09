La Casa de Papel 5: Tokio (Úrsula Corberó) rompe su silencio tras épico final

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

La casa de papel ha vuelto a Netflix con la primera parte de su quinta temporada. Como es habitual, la tanda cinco episodios de la que será la última temporada ha terminado con un cliffhanger sobre el futuro de uno de sus personajes. Tras el estreno, Úrsula Corberó, la actriz que da vida Tokio, una de las atracadoras de la banda del Profesor y la narradora de la serie desde su inicio, ha hecho referencia al desenlace.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como bien sabrán quienes ya hayan visto el quinto capítulo de la nueva tanda de la serie, tras quedar acorralados por el ejercito en las cocinas del Banco de España junto a Denver y Manila, Tokio es disparada por los francotiradores del exterior que la hieren gravemente en el brazo y en la pierna.

Tokio no quiere darse por vencida y forma una trinchera en la cocina con la ayuda de Denver (Javier Lorente) y Manila (Belén Cuesta) para prepararse para la entrada del ejército. Río, (Miguel Herrán) desesperado por no perder Tokio, quiere hacer un agujero en el piso de abajo para intentar alcanzarla, pero no lo logra a tiempo.

Mientras Denver y Manila se ponen a salvo escapando a través del montaplatos, Tokio -herida y sabiendo que ella no puedes escapar-, se queda allí para contener a Gandía y al comando del ejército. Cuando los militares irrumpen en la estancia, acribillan salvajemente a Tokio que recibe múltiples impactos de bala. Gandía (José Manuel Poga) se abalanza sobre ella, pero ve que Tokio tiene las anillas de las cuatro granadas que tiene pegadas en el pecho... en la mano. Las granadas estallan y Tokio, junto con los miembros del ejército, saltan por los aires.

Un sacrificio que ha dado al personaje de Úrsula Corberó un épico final que ha sido recibido con emoción, sorpresa y, cómo no, también con cierta tristeza por los fans de la serie. Pocas horas después del estreno, la actriz dejó un emotivo mensaje en Twitter para responder al tsunami de reacciones tras la desgarradora muerte de su personaje. "Love you a tod@s. Gracias por tanto", publicó.

Love you a tod@s 🌹

Gracias por tanto 🖤 — Úrsula Corberó (@ursulolita) September 3, 2021

Además, la intérprete compartió en Instagram varias fotos junto a sus compañeros en el rodaje. En una de las instantáneas se puede ver a Corberó con Cuesta y Lorente, los actores que dan vida a Manila y Denver en la azotea, mientras que en una foto aparece a punto de dar una patada al actor que encarna a Gandía.

"Disfruten. Love you", escribió la actriz. "Nosotros te queremos a ti", respondió la cuenta oficial de Netflix en Instagram. "Love you, nena", comentó Belén Cuesta.

Todo apunta a que el personaje de Úrsula Corberó ha muerto, pero los fans tendrán que esperar hasta el 3 de diciembre, fecha en que se estrena la segunda parte, para confirmar si el destino de Tokio, como el de otros personajes como Nairobi, Moscú o Berlín, es definitivo.