La Casa de Papel Temporada 5: ¿Traicionará Sierra al Profesor... o la policía?

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

El final de la cuarta temporada de La Casa de Papel mostró la llegada de la Inspectora Sierra a la base de operaciones del Profesor, haciendo que muchos espectadores pensaran que este era el final para el personaje de Álvaro Morte. Sin embargo, como es habitual en la serie, ha habido un inesperado giro de los acontecimientos que ha hecho que la cosa no vaya como muchos esperaban.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio de la nueva tanda comienza resolviendo el cliffhanger de la pasada temporada, que terminó con el Profesor acorralado por la inspectora Sierra, que le apunta con una pistola, cual depredadora a punto de devorar a su presa. "Jaque mate, hijo de puta".

El objetivo de Sierra no es matar a Sergio Marquina, sino sonsacarle al Profesor todo el plan de escape del Banco de España para entregarlo "en bandeja" al coronel Tamayo (Fernando Cayo). "Me voy a encargar de que le juzguen por terrorismo y le caiga la permanente y no vuelva a ver la luz del sol. Porque, escúcheme bien, su condena es nuestra salvación", le dice Sierra antes de golpearlo y dejarlo inconsciente.

Sin embargo hay algo que Sierra no ha previsto, y es que Tamayo aprovecharía que la Inspectora se encuentra en paradero desconocido para tejer toda una trama que la señale a ella como cómplice de la banda y usarla así de cabeza de turco de todos los fallos de la operación policial.

Esto hace que Sierra se encuentre entre la espada y la pared. Por un lado tiene a la policía que la ha traicionado vilmente, por otro, al Profesor, la presa que había estado persiguiendo. Aunque Marsella y el padre de Manila llegan hasta la base de operaciones, la Inspectora es capaz de neutralizarlos y atarlos a una silla.

Pero los problemas para el personaje de Najwa Nimri no han acabado, ya que, mientras discute con el Profesor, rompe aguas. Al principio intenta dar a luz por sí misma: "Voy a parir sola, como mi abuela y tantas mujeres a lo largo de la historia", pero el bebé llega de nalgas y finalmente tiene que liberarlos para que le ayuden en el alumbramiento.

¿HA CAMBIADO DE BANDO REALMENTE?

A partir de ese momento, Sierra adopta una postura mucho menos hostil. De hecho, el Profesor tiende un puente entre ambos cuando le envía a Tamayo una grabación que demuestra que la incriminación del personaje ha sido un montaje.

Por el contrario, esto no puede asumirse como una prueba irrefutable de que Sierra haya cambiado de aliados y sea ahora parte de la banda. De hecho, en el tramo final del último capítulo, ya después de dar a luz y cuando parece que su alianza con el Profesor va consolidándose, la inspectora se descuelga con un movimiento que señala todo lo contrario: se va a al baño y oculta en su manga un objeto punzante que la pudiera ayudar a escapar ahora que está desarmada.

Y es que, si algo ha demostrado la inspectora de policía es ser fría y calculadora. Por tanto, y hasta que se demuestre lo contrario, lo más prudente es pensar que Sierra solo tiene un bando... el bando de Sierra.

Para descubrir cómo se desarrolla esta insólita alianza los espectadores tendrán que esperar al estreno de la segunda parte de la quinta temporada, que llegará el próximo 3 de diciembre a Netflix.