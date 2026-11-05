VisionQuest revela otra conexión clave con Vengadores: Infinity War en el 1x07 - MARVEL STUDIOS

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

VisionQuest ha vuelto a elevar el listón. Además de giros sorprendentes y grandes revelaciones, la serie ha revelado en su séptimo episodio una conexión clave con Vengadores: Infinity War.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Titulado Inmolación, el séptimo episodio de VisionQuest se centra en Visión (Paul Bettany) y Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica), quienes buscan la manera de salvar a Lisa Molinari (Lauren Morais), cuyo cerebro está siendo reprogramado por el nanobot creado por Josephine Carrington/Jocasta (T'Nia Miller).

Es entonces cuando aparece el misterioso cliente que contrató a Paladin (Todd Stashwick), capaz de establecer contacto tanto con Visión como con Jocasta. A esta última se dirige como su "preciosa reina" y le promete devolverle los recuerdos que ha perdido.

A Visión, por su parte, le ofrece el código fuente necesario para salvar a Lisa y obtener las respuestas que lleva tiempo buscando. Sin embargo, hay una condición: ambos deberán acudir a su encuentro, una propuesta que ninguno parece estar en condiciones de rechazar.

Para acceder al código sin que todo su sistema acabe colapsando, Visión necesita, como explica DUM-E (Henry Lewis), una "fuente de energía externa de gran potencia". Ante la falta de alternativas en Madripur, Visión y Tommy deciden recurrir a Paladin. Este les revela que ha conseguido una fuente de energía procedente de Wakanda que Visión conoce muy bien: el arma de Corvus Glaive, con la que el miembro de la Orden Negra estuvo a punto de acabar con su vida en Vengadores: Infinity War.

QUIÉN ES CORVUS GLAIVE

Corvus Glaive, miembro de la Orden Negra, es uno de los generales de mayor confianza de Thanos (Josh Brolin). Junto al resto de sus compañeros, había recorrido la galaxia siguiendo las órdenes del Titán Loco para localizar las Gemas del Infinito, una búsqueda que finalmente los condujo hasta la Tierra en Infinity War.

Mientras otros integrantes de la Orden Negra se enfrentaban al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Bruce Banner (Mark Ruffalo) en Nueva York, Corvus Glaive y su esposa, Proxima Midnight, viajaron hasta Reino Unido para enfrentarse a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión con el objetivo de hacerse con la Gema de la Mente.

La Orden Negra localizó en Escocia a Wanda Maximoff y Visión, cuya relación había comenzado durante los acontecimientos de Capitán América: Civil War. Corvus Glaive fue el primero en atacar y atravesó el cuerpo del androide vengador con su arma. Aunque el vibranium es prácticamente indestructible y muy pocos materiales de la Tierra pueden dañarlo, la espada de Glaive procedía de otro mundo y era capaz de perforarlo.

Cuando los villanos estaban a punto de completar su misión, el Capitán América (Chris Evans), la Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Sam Wilson (Anthony Mackie) aparecieron para rescatar a sus compañeros, provocando la huida de la Orden Negra. Pero ¿cómo terminó la espada de Corvus Glaive en Wakanda, donde Paladin pudo hacerse con ella, si su dueño tenía la capacidad de invocarla y hacer que regresara a su mano a voluntad? La respuesta podría encontrarse en Vengadores: Endgame, concretamente en la batalla final contra Thanos.

La batalla final de Endgame dejó tras de sí numerosos restos del ejército de Thanos en las inmediaciones del complejo de los Vengadores. Tal y como desvela Invasión secreta, Nick Fury (Samuel L. Jackson) y sus agentes Skrull también aprovecharon la ocasión para recoger muestras de ADN de algunos de los participantes en el enfrentamiento. Por tanto, no sería descabellado pensar que alguien de Wakanda recuperase el arma de Glaive y la trasladase al país para estudiarla, hasta descubrir que podía utilizarse como fuente de energía.

La utilización de la espada de Glaive permite a Visión obtener la energía necesaria para acceder al código fuente que permanece oculto en su interior y salvar así a Lisa. Al mismo tiempo, el Vengador sintético descubre algunos de los oscuros secretos que vinculan a todas las inteligencias artificiales del UCM, relacionados con el doctor Phineas Horton y su primera creación, el androide Jim Hammond, conocido como la Antorcha Humana original.

Se trata, además, de un arma contra la que el propio Visión tuvo que enfrentarse en el pasado y que ahora utiliza para salvar una vida. De este modo, VisionQuest cierra el círculo de su historia y vuelve a conectar sus orígenes con las Gemas del Infinito.