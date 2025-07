MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again sigue avanzando en su rodaje. Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk, ha respondido ahora al comentario de un fan que afirma que Disney ha 'nerfeado' al personaje de Kingpin en la serie, es decir, suavizado el temperamento del capo criminal.

"Tengo que decir que no estoy de acuerdo con todo lo que dices. Siendo sincero, mis interpretaciones han sido calificadas de muchas cosas, pero nunca 'nerfeadas'", expresó D'Onofrio en X.

"Sin embargo, no interpreto el papel únicamente para ti, ni tú ves la televisión solo por mí. Así que estamos a la par y acepto tu crítica, a pesar de la falta de deportividad, justicia y legitimidad", añadió el actor.

Wilson Fisk got nerfed like the Hulk. Not your fault Disney didn’t rehire the writers from the Netflix show. Hope Season 2 returns to what made the Netflix show so damn good. But Disney has a track record of ruining reboots.