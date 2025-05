Primeras imágenes de Jessica Jones en Daredevil: Born Again temporada 2

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again continúa filmando su temporada 2. Desde el set de rodaje llegan las primeras imágenes de Krysten Ritter retomando su rol como la ruda detective Jessica Jones junto a Charlie Cox en los nuevos capítulos de la serie de Marvel.

Dicha imagen muestra a Ritter completamente caracterizada como Jessica Jones y luciendo su icónica cazadora de cuero, junto al Daredevil de Cox, quien lleva su traje negro con la doble D carmesí en el pecho. Ambos parecen encontrarse en una azotea, en plena misión de vigilancia.

Todo apunta a que la malcarada detective ayudará a Matt Murdock en su lucha contra el ahora alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, en la nueva tanda de episodios de la serie.

Jessica Jones and Daredevil on set of #DaredevilBornAgain Season 2.



📸: Getty Images pic.twitter.com/KtpUfRx1nH