Archivo - De The Last of Us a Mad Max 2: las series y películas que han inspirado The Walking Dead: Daryl Dixon - AMC - Archivo

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Norman Reedus ha retomado su icónico rol en The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off de la serie de zombies de AMC. Greg Nicotero es productor ejecutivo de la ficción y, en una entrevista con la revista SFX, ha revelado las series y películas que inspiraron la serie, cuya segunda temporada ya está confirmada con cambio de título, pasando a denomirarse The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol.

La idea de The Walking Dead: Daryl Dixon surgió en 2016 a partir de Ride with Norman Reedus, un programa en el que el actor recorría Estados Unidos en moto. "Gran parte del crédito tiene que ser para Norman. Le recuerdo de pie en mi cocina en Georgia diciendo: '¿No sería genial si Daryl tuviera algo del estilo Then Came Bronson?'", contó Nicotero, haciendo referencia a una serie de 1969 sobre un reportero que recorre las carreteras a bordo de una Harley-Davidson. "Le encantaba la idea de que Daryl explorara el mundo y se encontrara con muchos grupos diferentes de personas. Se aferró a esa idea durante mucho tiempo", añadió.

Aunque la audiencia de The Walking Dead comenzó a descender alrededor de la temporada 8, Nicotero vio el éxito de The Last of Us como una señal de que la franquicia aún tenía potencial, lo que también motivó la creación del spin-off.

La novela de ciencia ficción Forastero en tierra extraña, escrita por Robert Heinlein y lanzada en 1961, fue otra inspiración para el spin-off, así como Mad Max 2. El guerrero de la carretera. "Cuando hablé al principio con David [Zabel, showrunner] sobre la serie, me refería a ella como El guerrero de la carretera, cuando te encuentras a Mad Max en el desierto y él se une a un grupo de personas. Dije: 'Esto parece nuestra versión de Mad Max'. Es un road show cuando Daryl aparece en Marsella y luego emprende su viaje a través de la Francia postapocalíptica", expuso.

Además de Reedus, The Walking Dead: Daryl Dixon también cuenta en su elenco con Clémence Poésy como Isabelle, Anne Charrier como Genet, Louis Puech Scigliuzzi como Laurent, Laika Blanc Francard como Sylvie, Romain Levi como Codron, Adam Nagaitis como Quinn y Eriq Ebouaney como Fallou.