Un villano de Daredevil: Born Again confirma (accidentalmente) su regreso en la temporada 3 antes de la segunda

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again aterrizará en Disney+ el 4 de marzo de 2026. Una de las estrellas de la serie ha confirmado accidentalmente, antes del lanzamiento de los nuevos episodios, que regresará para la tercera entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de Wilson Bethel, quien encarnó en Born Again al temible Dex Poindexter/Bullseye cinco años después de la temporada 3 de Daredevil en Netflix. "Como algunos de vosotros sabréis, ya hemos renovado para una nueva temporada que comenzaremos a filmar el año que viene", reveló el actor en su paso por la Space Con de San Antonio.

"Veremos más de Bullseye, Kingpin y el resto de los personajes", aseguró Bethel. Con estas palabras, el intérprete confirma que sobrevivirá a los eventos de la temporada 2 de Born Again, que también recupera a Krysten Ritter en el papel de Jessica Jones.

Wilson Bethel says, “The fight scenes are f*ing awesome,” when @Seantaj asked about what’s coming in the new season of #DaredevilBornAgain with his Bullseye and Charlie Cox's Daredevil. pic.twitter.com/u2K0ZPOGOf — Nerdtropolis (@Nerdtropolis) October 26, 2025

Dicho esto, Bethel insinuó que su rol de Bullseye en esta segunda entrega de la serie será más oscuro. "Tengo buenas noticias: la nueva temporada se estrenará el año que viene. Tendremos la oportunidad de profundizar en la dinámica única de Dex y su mente trastornada, lo que hará que la historia de Bullseye y Dex sea aún más divertida", afirmó Bethel.

Además, admite que algunas de las mejores secuencias de lucha se encuentran en esta temporada 2 de Born Again, incluyendo una de su villano. "Creo que la mejor secuencia de lucha de Bullseye que todavía no hemos visto en la serie llega esta temporada. Es jodidamente impresionante. Hay muchos motivos para estar expectantes", concluyó.

De hecho, en una entrevista con Collider, el intérprete ya dejó caer que su personaje en esta nueva entrega de la serie es un nuevo Dex. "Estoy entusiasmado de que la gente pueda verlo y tengo curiosidad por saber qué opinan", confesó Bethel.

Conviene recordar que el psicótico personaje de Bethel fue quien mató a Foggy Nelson (Elden Henson) al inicio de la temporada 1 de Daredevil: Born Again. Por otra parte, la segunda entrega de la serie también marcará el debut de Matthew Lillard como el enigmático Mr. Charles. Vincent D'Onofrio, Ayelet Zurer y Deborah Ann Woll, entre otros muchos, también regresan en esta nueva tanda de episodios.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.