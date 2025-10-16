Archivo - La temporada 2 de Daredevil: Born Again ya tiene fecha de estreno en Disney+ - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Charlie Cox y Vincent D'Onofrio retomarán sus respectivos roles de Matt Murdock y Wilson Fisk en la temporada 2 de Daredevil: Born Again. Disney+ ha confirmado ahora cuándo aterrizarán los nuevos episodios de la serie en la plataforma.

Escasos días después de lanzar un nuevo y potente tráiler en la New York Comic Con, Disney ha anunciado en una de sus webs de prensa oficiales que esta segunda entrega de Born Again verá la luz el 4 de marzo de 2026.

La noticia habrá supuesto toda una alegría para los fans de Marvel, que esperan impacientes no solo la vuelta a la acción de Daredevil y Wilson Fisk, sino también el regreso de la expeditiva investigadora Jessica Jones, interpretada de nuevo por Krysten Ritter, quien subió en Instagram y después borró el avance de los nuevos episodios, que rápidamente se filtró en las redes.

En este punto, cabe recordar que las imágenes confirmaban el reencuentro entre Jessica y Matt, así como la incorporación de la investigadora privada a la lucha contra Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York y empeñado en afianzar su Fuerza Antivigilantes. Además del regreso de Bullseye (Wilson Bethel) y de Foggy Nelson (Elden Helson), fallecido en la temporada anterior, a través de lo que parecían flashbacks.

First trailer for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' Season 2. 👿



Premiering March, 2026 on Disney+. pic.twitter.com/RWUAaGlJAt — Warling (@WarlingHD) October 13, 2025

Asimismo, una fugaz escena dejaba entrever la feliz reconciliación sentimental entre Murdock y Karen Page (Deborah Anne-Woll), una de las dinámicas más importantes de la narrativa de Daredevil desde el estreno de la primera temporada de la serie de Netflix.

Dicho esto, Marvel ha renovado Daredevil: Born Again por una temporada 3. "En lo referente a Daredevil, sí, tenemos luz verde para la temporada 3 y comenzaremos a rodar el año que viene", confirmó el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, a IGN el pasado septiembre.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.