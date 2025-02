Así se reinventó Daredevil Born Again tras las quejas de sus estrellas: "No estábamos 100% seguros"

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again, la primera serie sobre el hombre sin miedo en el UCM, llegará a Disney+ el próximo 5 de marzo. Charlie Cox volverá a ponerse en la piel de Matt Murdock y los fans esperan con ilusión su enfrentamiento contra el Kingpin de Vincent D'Onofrio. Ahora, los protagonistas y el jefe de Marvel Television han abordado la renovación creativa por la que pasó la ficción durante su producción y los cambios que la sucedieron.

Brad Winderbaum, director de televisión, streaming y animación de Marvel Studios, reveló en una entrevista con Entertainment Weekly que La Casa de las Ideas arrancó la producción de Dareveil: Born Again sin tener clara la relación que iba a tener con la serie de Netflix. No obstante, con el inicio de las huelgas de guionistas y actores que paralizaron la industria, la compañía tuvo la oportunidad de detenerse y valorar lo que habían rodado ya. "No estaba realmente claro hasta que vimos la serie y tuvimos que elegir", explicó

El tono y la conexión de Born Again con la serie original cambió completamente con la salida de los guionistas Matt Corman y Chris Ord, a la que siguieron la llegada al cargo de showrunner de Dario Scardapane, y de Justin Benson y Aaron Moorhead a la dirección.

En una entrevista con GQ, Cox aseguró sobre la manera en la que él y D'Onofrio se aproximaron al primer planteamiento: "Nosotros pensábamos: 'No queremos hacer lo mismo, ya lo hemos hecho'. Vincent y yo no estábamos 100% seguros de que estábamos siguiendo el camino correcto, pero somos buenos soldados y profesionales y tratamos de tener la mente abierta".

D'Onofrio reveló aún más sobre esta reestructuración: "Hicimos saber que no estábamos contentos y los grandes jefes, especialmente Kevin, nos escucharon". "En un giro bizarro del destino, las huelgas que fueron tan terribles para tanta gente en la industria terminaron siendo lo mejor que pasó para nuestra serie en particular", confesó.

Con todo, estos cambios no pasaron por alto para algunos habituales protagonistas de polémicas con La casa de las ideas, como el creador de Deadpool, Rob Liefeld. "¡Antes de que Marvel Brass finalmente escuchase al talento, la serie era una comedia!. Trajeron al especialista Phil Silvera que literalmente regrabó casi todos los episodios. "¡La acción y las acrobacias son de otro nivel!", expresó el dibujante en su cuenta de X.

Ante estas declaraciones, D'Onofrio respondió a Liefeld a través de la red social para matizar la información: "Es cierto que Phil fue contratado de nuevo para las escenas de riesgo. Sin embargo, los nuevos episodios, incluso las escenas de acción, fueron escritos por nuestro showrunner Dario".

Phil was hired again for the stunts that's true. Yet the new episodes even the action scenes were written by Dario our showrunner.

Phil came in with his expertise and coordinated the stunts. It was a wonderful restart and we all worked really hard for the fans. Charlie, myself…