¿Luke Cage (Mike Colter) en la temporada 2 de Daredevil: Born Again?

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ en algún punto de 2026. Los nuevos capítulos recuperarán a Krysten Ritter en el papel de la endurecida detective Jessica Jones. Pero si algo ha dejado boquiabiertos a los fans marvelitas es que Mike Colter se unirá a la actriz y a Charlie Cox, sus antiguos compañeros de The Defenders, junto al resto del elenco de la serie y preguntándose si estarán ante el regreso de Luke Cage en esta nueva entrega.

La Comic Con de Nueva York, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, ha anunciado en X que Colter formará parte del panel de la temporada 2 de Born Again. El actor se suma así a los ya anunciados Cox, Ritter, Vincent D'Onofrio y Deborah Ann Woll, quienes estarán presentes del sábado 11 al domingo 12.

Hell’s Kitchen just got a whole lot busier 🗡️ Join Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Mike Colter, Krysten Ritter, & Vincent D’Onofrio at NYCC on Saturday, October 11 and Sunday, October 12. Buy Sunday tickets before prices increase on September 9: https://t.co/YPjEHjTUHi pic.twitter.com/XO6oV6GhGS — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) August 28, 2025

Pese a que no se ha confirmado oficialmente, la participación de Colter en la Comic Con y su presencia en el panel de Marvel Television ha disparado las expectativas del regreso de Luke Cage al MCU. De hecho, son muchos quienes esperan su incorporación tras el fichaje de Ritter e incluso que pueda terminar también propiciando un futuro reencuentro con Finn Jones, quien encarnó a Iron Fist en The Defenders.

Lo más probable es que Marvel dé más detalles sobre la presencia de Colter en el panel de Born Again, así como su posible incorporación a la serie. Y es que seguramente muchos recordarán que, en los cómics Marvel, Luke Cage terminó convirtiéndose en alcalde de Nueva York tras la caída de Wilson Fisk.

Conviene recordar, además, que tanto Colter como Jones ya se mostraron abiertos a retomar sus papeles en el UCM. "Me encantaría volver a meterme en el personaje si encontraran una historia, una forma, un lugar desde el que continuar", admitió Colter en 2024 en declaraciones recogidas por ComicBookMovie. "Estoy contento de que Charlie Cox y el resto tengan su reinicio, pero no tengo ni idea de si Luke Cage también lo tendrá. No me reservo nada", añadió sobre un futuro regreso de su personaje.

Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios, admitió el pasado mayo que no se cerraba en banda a la posibilidad de traer de vuelta a los miembros restantes de The Defenders. "Se trata de no precipitarse y de contar la mejor historia", expresó en declaraciones a The Hollywood Reporter, argumentando que, aunque sea "emocionante pensar en personajes que interactúan", siempre debe haber motivos para ello. "A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos precipitado. La historia tiene que indicar el camino", apostilló.