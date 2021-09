VÍDEO: Peacemaker y El Vigilante juntos en el primer avance de la serie de John Cena para HBO Max

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Peacemaker, la serie spin-off de El Escuadrón Suicida protagonizada por John Cena, es uno de lo grandes estrenos que HBO Max tiene previstos para esta temporada y del que ahora ha dejado ver unos segundos a modo de aperitivo. Un breve adelanto que ha servido para presentar a una nueva incorporación de los cómics a la serie: El Vigilante.

El servicio de streaming ha lanzado un vídeo en el que se adelantan varios títulos de estreno que llegarán en breve a la plataforma, como And Just Like That..., secuela de Sexo en Nueva York, Euphoria, Insecure, Larry David y, por supuesto, la ficción protagonizada por el antihéroe de DC.

Aunque apenas dura unos instantes el metraje relativo al ex-miembro de la Fuerza Especial X, puede verse al personaje de Cena, en lo que parece ser un entrenamiento de tiro. Junto a él, aparece el que será el próximo héroe en debutar en el Universo Extendido de DC, el Vigilante, que estará interpretado por el actor de Los Bridgerton, Freddie Stroma.

El avance muestra también a Cena relajándose con sus ya característicos calzoncillos blancos mientras escucha un vinilo en casa. Además, se le ha podido ver por primera vez junto a sus compañeros de misión, John Economos (Steve Agee), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), Leota Adebayo (Danielle Brooks) y Clemson Murn (Chukwudi Iwuji).

La serie, que cuenta con James Gunn como director, llegará a la plataforma en enero de 2022 con una primera temporada formada por ocho episodios.