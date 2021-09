¿Volverá El duque de Hastings (Regé-Jean Page) a los Bridgerton en su temporada 2?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de la primera temporada de Los Bridgerton, Netflix anunció que Regé-Jean Page no daría vida al duque de Hastings en la segunda temporada de la serie. Sin embargo, ahora el actor parece haber sugerido que podría sorprender a sus fans en los próximos episodios.

En una entrevista con la edición británica de GQ le preguntaron al actor si el duque de Hastings podría aparecer de alguna manera en los nuevos capítulos de la serie de época de Netflix. "¡Sabes que no podría decírtelo! ¿No es maravilloso ser sorprendido con algo que no sospechabas?", respondió.

La salida del intérprete, anunciada el pasado abril, no gustó a los fans, y la productora ejecutiva Shonda Rhimes tuvo que hacer frente a las críticas. "Me sorprendió mucho, porque generalmente eso sucede cuando mato a alguien que ha estado por un tiempo. Pero no matamos al duque, ¡todavía está vivo!", declaró a Vanity Fair.

Rhimes afirmó que Page solamente había firmado un contrato de una temporada, aunque le ofrecieron regresar para hacer varios cameos en la temporada 2 y, según los rumores, podría haberse embolsado hasta 50.000 dólares por aparición. "Muchas charlas interesantes han estado ocurriendo, principalmente porque creo que a la gente le está costando dejarle ir. ¡Es un hombre ocupado!", explicó Rhimes.

La producción le ha valido al actor una nominación al premio Emmy, además de catapultar su carrera. Próximamente aparecerá en The Gray Man a las órdenes de Anthony y Joe Russo y compartiendo planos con Ana de Armas y Chris Evans. Además, también participará en Dungeons & Dragons (Dragones y mazmorras) con Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant. Por su parte, Netflix aún no ha revelado la fecha de estreno de la temporada 2 de Los Bridgerton.