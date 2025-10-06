VÍDEO: Bad Bunny responde a los ataques racistas por la Super Bowl y lanza un mensaje a "todos los latinos"

VÍDEO: Bad Bunny responde a los detractores de su actuación en la Super Bowl y lanza un mensaje a "todos los latinos" - NBC

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Hace apenas una semana se daba a conocer que Bad Bunny sería la estrella del espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026, noticia que no fue bien recibida por parte de la derecha. El artista puertorriqueño hizo referencia a la controversia este pasado fin de semana, aprovechando su monólogo como presentador del Saturday Night Live para reivindicar el impacto de la comunidad latina en Estados Unidos.

"Estoy muy contento, y creo que todo el mundo está contento, incluso Fox News", bromeó el cantante, recordando a la audiencia su próxima actuación en el evento deportivo. Siguiendo el chascarrillo, se mostró un montaje de varios programas de la mencionada cadena de televisión, conocida por su línea editorial conservadora, de forma que se formase el mensaje: "Bad Bunny es mi músico favorito. Debería ser el próximo presidente".

"Estoy muy emocionado por participar en la Super Bowl, y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", prosiguió el artista, bromas aparte. "Especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas", añadió en español.

"Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", reivindicó el artista. "Y si no has entendido lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo", terminó señalando, de nuevo en inglés.

Poco después de que se diera a conocer que Bad Bunny actuaría en la Super Bowl, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que habría agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el evento. "Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos los que vayan a la Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarla y salir sanos y salvos. De eso se trata Estados Unidos. Así que sí, estaremos por todo el lugar", explicó en declaraciones a The Benny Show.

Al ser preguntada sobre si creía que la NFL estaba tratando de enviar un mensaje con la elección de Bad Bunny como estrella del descanso, Noem respondió que "son unos inútiles". "Nosotros ganaremos. Y Dios nos bendecirá, y al final del día nos mantendremos firmes y estaremos orgullosos de nosotros mismos. Y ellos no podrán dormir por la noche porque no saben en qué creer. Y son tan débiles que lo arreglaremos", sentenció.

Cabe recordar que, poco antes de que se anunciara que Bad Bunny actuaría en la Super Bowl, el artista puertorriqueño reveló que una de las razones por las que su gira 'Debí tirar más fotos' no pasara por Estados Unidos era el miedo a que el ICE pudiera hacer redadas de deportaciones masivas en sus conciertos.