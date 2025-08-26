MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-Pop siguen triunfando. La cinta de animación llegó a Netflix el pasado mes de junio, convirtiéndose en la segunda película de habla inglesa más vista de la historia de la plataforma. Este fin de semana, una versión 'sing-along' de la película tuvo un estreno limitado en cines y, tras el éxito cosechado, aterriza ahora en el servicio de streaming.

Canta con las guerreras K-Pop, la edición especial de la Las guerreras K-Pop para que los fans puedan disfrutar cantando los temas del filme, ya está disponible en Netflix. Para anunciar el estreno, la plataforma de streaming ha publicado un vídeo vía X, que alterna imágenes de la versión 'sing-along' de la película y del multitudinario evento que ha recorrido 1.700 cines de Estados Unidos.

It's time to seal the Honmoon.



KPOP DEMON HUNTERS SING-ALONG is now on Netflix 🎤 🎶 pic.twitter.com/gEx6YOrROR — Netflix (@netflix) August 25, 2025

Durante este fin de semana, el 'KPop Demon Hunters A Sing-Along Event' encabezó la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación de entre 18 y 22 millones de dólares, según señala The Hollywood Reporter. Como parte del evento, los miembros del reparto vocal y los directores hicieron apariciones sorpresa en proyecciones de Nueva York y Los Ángeles. Además, el Empire State Building fue iluminado en honor a la película.

La banda sonora de la película cuenta con 'Golden' como su tema central, interpretado por el grupo coreano HUNTR/X. Se trata de una 'girl band' ficticia cuyas voces reales son las de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. La canción ha arrasado más allá de las fronteras de Netflix, llegando incluso a figurar en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Tras encabezar el ránking durante semanas, 'Golden' ocupa ahora el segundo puesto en la lista.

Dado el éxito del filme, muchos se preguntan si Netflix dará luz verde a una secuela. Pero, por el momento, la plataforma de streaming no se ha pronunciado al respecto, aunque todo indica que Rumi, Mira y Zoey aún no han dicho su última palabra.